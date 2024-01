Juventus, non solo Koopmeiners: per giugno c'è anche De Paul

La Juventus investirà parecchio nel corso della prossima estate di mercato per rinforzare e rimodellare il proprio centrocampo. Qualcuno partirà, inevitabilmente, e sono due i possibili acquisti di livello top che la società bianconera sta programmando di regalare a Massimiliano Allegri o chi siederà sulla panchina dello Stadium nella prossima annata.



Il primo nome è certamente quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta, obiettivo praticamente dichiarato, autentico pupillo del direttore tecnico Cristiano Giuntoli e per cui un tentativo è stato fatto anche per questa sessione invernale di mercato. Nulla di fatto data la richiesta da 40 milioni del club bergamasco che ha spento ogni possibilità di chiusura.



L'olandese non è però l'unico obiettivo perché contemporaneamente la Juventus sta continuando a lavorare anche per l'ex-Udinese Rodrigo De Paul. L'Atletico Madrid in questa annata non ha mai aperto all'addio, ma la prossima estate, entrando nel penultimo anno di contratto (scadenza 2026), tutto potrà cambiare. Secondo la stampa spagnola anche la valutazione che potrebbe scendere a circa 25 milioni di euro.