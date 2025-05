Juventus, non solo Osimhen: anche Gyokeres e Retegui per l'attacco

Calciomercato/Getty

JUVENTUS SU OSIMHEN: INTRECCIO CON IL NAPOLI PER DAVID

In attesa della cruciale trasferta di Venezia, dove verrà decisa la sorte europea della Juventus per la prossima stagione, i bianconeri stanno già guardando alla sessione estiva di calciomercato per rinforzare la rosa che nel 2025/26 sarà a disposizione di Igor Tudor o di chi sarà il nuovo allenatore della formazione piemontese:, soprattutto quello dell'attaccante serbo.

- L'accesso alla prossima UEFA Champions League sarebbe importantissimo perchè garantirebbe alla dirigenza della Juventusche potrebbero fare la differenza nella ricerca del nuovo riferimento offensivo della Vecchia Signora. Diversi i nomi sul tavolo tra cui il primo è quello di, di cui si parla già da diverso tempo in ottica bianconera, anche se la pista che porta all'attaccante ancora di proprietà del Napoli è complicata soprattutto per la concorrenza - sul nigeriano inoltre è valida una clausola di 75 milioni, ma solo per l'estero.

- Il classe '98, fresco campione di Turchia con il Galatasaray, però non è l'unico giocatore considerato nel casting per la nuova punta: non bisogna sottovalutare la possibilità che la Juventus metta nel mirino, capocannoniere della Serie A 2024/25 con 25 gol e miglior marcatore in una singola stagione del massimo campionato con l'Atalanta (superato il record precedente di Filippo Inzaghi, con 24 centri), che però ha un contratto con il club bergamasco fino al 2028. Un'altra suggestione invece è quella che porterebbe adello Sporting Lisbona - autore di 53 reti in 51 partite tra tutte le competizioni e secondo nella classifica della Scarpa d'oro, dietro al solo Kylian Mbappé - su cui però grava una clausola di 100 milioni di euro.

