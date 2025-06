Si muove il calciomercato dei bianconeri anche in uscita, con la Premier League che bussa alla porta della Vecchia Signora per provare a imbastire una doppia operazione che coinvolgerebbe i due esterni.- Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, sono partiti i contatti tra la Juventus e il Nottingham Forest e la trattativa per Mbangula e Weah è già nel vivo.

- Il club inglese, si legge, vorrebbe concludere l'accordo tra iper l'acquisto di entrambi i giocatori.- Mbangula, classe 2004, si era messo in mostra nella prima parte della stagione attirando vari interessamenti dalla Premier League (e appunto), Bundesliga () ma anche Serie A, tra. Il giovane belga tuttavia non ha trovato lo stesso spazio nella seconda metà della stagione,. Per questo si sono riaperte le porte del mercato e il Nottingham Forest è tornato alla carica, un nuovo affondo per assicurarsi Mbangula ma non solo.

- La sorpresa infatti è l'inserimento del nome di Weah nei discorsi. Lo statunitense classe 2000 ha vissuto alti e bassi nella sua prima stagione a Torino, 42 presenze complessive e 6 goal (al netto del Mondiale per Club ancora in corso): l'ex Lille non ha convinto del tutto e potrebbe essere ceduto per fare cassa o per finanziare nuovi innesti.