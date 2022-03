Leader carismatico e giocatore fondamentale perché in grado di dare imprevedibilità al gioco della Juventus. Gli anni per Juan Cuadrado sembrano non passare mai, anche nella semifinale di andata della coppa Italia contro la Fiorentina è stato decisivo propiziando l’autogol di Venuti. Il contratto in scadenza è una criticità che il club bianconero ha intenzione di risolvere presto: nel nostro focus video gli ultimi aggiornamenti.