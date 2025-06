Juventus, novità su Gyokeres. Dallo Sporting: "Nessun offerta, non parte per 70 milioni. Basta minacce e ricatti". Con chi ce l'ha

Calciomercato/Getty

L'attaccante delloè certamente un profilo cercato da diversi top club in giro per l'Europa dopo una stagione, l'ennesima, in cui lo svedese ha segnato a raffica. Squadre dilo seguono ormai da tempo ma nella corsa al bomber c'è anche lache ha avutocon il suo entourage.Ora di Gyokeres ha parlatoche ha chiarito la sua situazione e respinto al mittente le voci che lo danno come sicuro partente. Parlando ad A Bola, Varandas ha smentito l’esistenza di una sorta ditra club e giocatore per farlo partire qualora fosse arrivatama dovreste conoscermi meglio:Una cosa posso garantirla: VNon parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo. Oggi è l’11 e fino a questo momentoper Viktor Gyokeres, né oggi né nella scorsa estate.ha detto

27enne, reduce da una stagione da oltrea Lisbona, Gyokeres è stato accostato nelle ultime settimane adI bianconeri cambieranno molto nel reparto offensivo. Al Mondiale per Club ci saranno ancorama la situazione potrebbe cambiare in estate. Il serbo entra nell'ultimo anno di contratto ed, il secondo invece è ancorae solo nelle prossime settimane parigini e torinesi torneranno a parlare per far sì che l'ex Eintracht Francoforte possa restare in Serie A dopo gli ottimi ultimi sei mesi della scorsa annata.