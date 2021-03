Andrea Pirlo vuole un centrocampista giovane e di qualità per la sua Juventus. Il preferito resta Houssem Aouar, stella del Lione e già trattato da due big inglesi come Manchester City e Arsenal. Fabio Paratici è sceso di nuovo in campo con il club francese, pronto a giocarsi due carte per sbloccare l'affare. Tutti i dettagli nel nostro focus video.