Juventus, nuova tegola Cambiaso: problema alla caviglia, cosa filtra

. Come se non bastasse la seconda pesante sconfitta consecutiva in campionato – lo 0-3 di Firenze dopo il ko casalingo (0-4) contro l'Atalanta – la Juventus si rammarica per l'ennesimo problema fisico dell'esterno della Nazionale italiana. Già sofferente da diversi mesi per un problema alla caviglia sinistra, il laterale classe 2000 è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo poco meno di 30 minuti dal suo ingresso al posto di Nico Gonzalez., già sotto di tre reti,che, nel tentativo di mantenere il possesso di palla in un'azione sulla fascia sinistra,. Il calciatore della Juventus ha immediatamente portato la mano all'altezza delle caviglia sinistra, rimanendo a terra, e poi abbandonando il campo sorretto da due addetti dello staff medico.In attesa di conoscere la dinamica esatta ed il responso dei primi esami nello spogliatoio del “Franchi”, Cambiaso rischia concretamente di essere esentato dai prossimi impegni con la Nazionale di Spalletti in Nations League contro la Germania.