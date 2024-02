Juventus, nuovo obiettivo per la difesa

Tiago Djalo ma non solo. La Juventus continua a guardare e a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione alla ricerca di almeno un altro rinforzo difensivo. La formazione bianconera è consapevole che Danilo non è eterno e che Rugani continua a non essere considerato indispensabile e, per questo, c'è la volontà quantomeno di valutare un altro innesto.



Secondo la stampa spagnola il profilo che più piace a Cristiano Giuntoli è quello di José Maria Gimenez, difensore classe 1995 di proprietà dell'Atletico Madrid. Con i Colchoneros ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 e ha una valutazione da 25 milioni di euro