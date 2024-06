Getty Images

Juventus, nuovo scenario per McKennie: c'è un'offerta

un' ora fa



Nonostante il rifiuto all'Aston Villa, che comunque non ha ostacolato la trattativa per Douglas Luiz, il futuro di Weston McKennie sembra essere lontano dalla Juventus. Secondo Pro Soccer Wire, il Cincinnati FC ha presentato un'offerta di 15 milioni di euro ai bianconeri per il cartellino del giocatore.



La Juventus sembra disposta a negoziare su queste basi, dato che la valutazione è simile a quella concordata con l'Aston Villa. Tuttavia, la decisione finale dipenderà dalla volontà del giocatore. Per McKennie sarebbe un ritorno al suo paese natale, dove ha giocato solo a livello giovanile con il Dallas FC, prima di iniziare la sua carriera in Germania.