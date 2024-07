Juventus, oggi il faccia a faccia tra Chiesa e Thiago Motta. E Ramadani sonda la Premier

Prima o poi doveva arrivare. E arriverà presto, prestissimo. Lasono di nuovo due mondi vicini. La lontananza dell'esterno da Herzogenarauch, sede del ritiro bianconero, è stato un gioco logistico e di giusta astuzia. Il 7 juventino ha fatto ritorno a Torino il 23 luglio, la squadra è partita il 20 ed è rientrata il 27. C'era tempo, probabilmente, per ritrovarsi.. Per un motivo più contrattuale che tecnico: il suo accordo con i bianconeri scade nele dopo i primi segnali negativi per il rinnovo, non c'è stato nessun altro passo in nessuna diversa direzione. Per capirci:avrebbe voluto attenersi alle cifre attuali,avrebbe voluto migliorare la sua situazione. Pur dando sempre priorità al club d'appartenenza, da parte dell'esterno azzurro non c'è mai stata realmente apertura al compromesso proposto dai vertici Juventus.

Rientrato alla base, alla ripresa delle sedute di allenamento (prevista per la giornata di oggi),avrà modo di parlare con lo stesso, che ha sempre reputato "forte" (l'ha detto in conferenza stampa) e che ha sempre definito "parte della rosa". Però… c'è un però, ecco. Non l'ha mai considerato centrale, nel potenziale undici titolare, nelle idee di unache si sta costruendo molto diversa dalla precedente, pronta a cambiare pure il materiale di cui si è composta in questi tre anni. Chiesa è uno dei sacrificabili pure per questo motivo:

Deve tutto incastrarsi, come in ogni affare che si rispetti. Nell'ordine: servirà il timing giusto, l'offerta perfetta, coordinare gli obiettivi della Juve e del giocatore. Chiesa vuole lo step successivo della sua carriera, per questo ha congelato ile la(che ha preso Soulé). Per questo si è messo in standby, aspettando proposte forti, fortissime. Tipo la, dove più di qualche club ha chiesto informazioni, senza però formalizzare una proposta alla. Prezzo di partenza: 20 milioni, ma a salire. Sono pochi per le inglesi, il costo di una scommessa con una buona percentuale di rendimento. Perché sarà pur vero che Chiesa ogni tanto deve fermarsi per rifiatare, tuttavia resta un giocatore abile come pochi nel primo scatto e nel dribbling.