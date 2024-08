Juventus: ok di Rugani a Farioli, si tratta con l'Ajax. Cifre e formula

Francesco Farioli vuole Daniele Rugani per il suo Ajax: il difensore, ancora un'alternativa per la Juventus e tra i nomi in uscita dal club bianconero, secondo Sportitalia avrebbe dato il suo ok ad un possibile trasferimento in Olanda.