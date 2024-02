Juventus oltre Perin: cosa succede dietro Szczesny

Ora Mattia Perin ne avrà per un bel po', starà fermo almeno per un mesetto a causa della lesione di primo grado del legamento collaterale mediale rimediata nell'allenamento di lunedì scorso, uno stop che ha reso ancor più amaro il day-after la sconfitta con l'Inter nello scontro diretto per lo scudetto di San Siro. Un'assenza solo apparentemente banale per quel che riguarda gli equilibri di casa Juventus, perché se è vero che la gerarchia è chiara e consolidata con Wojciech Szczesny portiere titolare senza discussioni, è altrettanto vero che Perin si era sempre confermato un autentico titolare aggiunto più che un normale “dodicesimo”. E ora che succede? Intanto la promozione a interim di Carlo Pinsoglio al ruolo di vice-Szczesny, che ricoprirà con continuità in serie A per la prima volta in carriera. Mentre quella del terzo portiere diventerà una casella occupata di volta in volta da un giovane diverso a seconda delle esigenze e delle disponibilità di Next Gen, Under 19 o magari Under 17: in allenamento o in partita si potrà quindi trovare nell'elenco dei convocati uno tra Giovanni Daffara, Simone Scaglia o Radoslaw Zelezny (in porta nella partitella contro il Chisola disputata lo scorso giovedì mattina per esempio).