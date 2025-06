Ds Juventus, è il momento della scelta: Massara in pole, le alternative e gli ultimi nodi per il capo scout Bezhani

. Nonostante nelle passate settimane era circolata l’ipotesi che il club potesse andare avanti senza questa figura, adesso è chiaro che la casella non resterà vacante o anzi libera. Esiste già: un dirigente esperto, che conosca bene il mercato italiano, capace di fare da ponte tra squadra e dirigenza e di gestire i delicati equilibri delle trattative.L'identikit ideale era quello di Frederic. L'ex direttore sportivo del Milan, è anche uomo di fiducia e veramente abile nel lavorare sotto traccia, Identikit perfetto in quanto conosce l’ambiente, ha una grande rete di contatti e sa muoversi con abilità all'interno del contesto Serie A che gioca conosce bene. I contatti tra le parti ci sono stati ma al momento le sue quotazioni sembrano essere decisamente in calo. In lista anche altri nomi come: Hasan, ex Bayern Monaco con un passato da calciatore alla Juventus, e, reduce dall’ultima esperienza in Ligue 1 con il Lens.

- In maniera parallela, la Juventus è pronta a ultimare la nuova struttura tecnica con la nomina del capo scouting. Anche qui la scelta sembra già quasi fatta: Viktor, che già era braccio destro di Damien Comolli ai tempi del Tolosa. Dovrebbe essere lui quindi a guidare la vasta rete di scouting della Juventus. Sarebbe una mossa decisamente strategica per guardare soprattutto profili giovani ed internazionali ma anche per rilanciare l'area scouting che sembrava in calo ultimamente.Bezhani: ci sono infatti da sistemare alcuni dettagli sia di natura contrattuale che di natura organizzativa, ma la direzione è tracciata. La Vecchia Signora, dopo un periodo di transizione, si appresta a definire una struttura dirigenziale moderna e coesa, in cui le figure cardine – direttore generale, direttore sportivo e capo scout – possano lavorare in sinergia per riportare il club in alto. Ovviamente serviranno tempo e pazienza, ma la nuova Juventus sta iniziando a prendere forma e ad avere linee ben definite e chiare. Auspicando che si tratti di un nuovo inizio, per tornare in alto.