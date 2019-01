Da Dubai,ospite della decima edizione del Globe Soccer Awards, ai microfoni di Sky parlacapo dell'area sportiva della"Il primo pensiero è quello relativo alla Champions, da affrontare con maggiore consapevolezza rispetto agli altri anni. Cristiano Ronaldo ha aumentato la nostra consapevolezza, ma si partiva da una base già alta"."Partiamo da un livello già alto, ma cerchiamo sempre soluzioni per migliorare la squadra. Siamo aperti alle occasioni di mercato".E' un ottimo giocatore, ha giocato tanti anni a grandi livelli, gioca in una grande squadra e per adesso basta così. Sicuramente è un giocatore che va in scadenza di contratto, ho detto prima siamo sempre attenti alle situazioni del mercato. È nostro dovere e quindi siamo attenti anche a Ramsey"."Questo è tutto da verificare, per adesso è un giocatore dell'Arsenal e sicuramente non siamo attenti solo noi al mercato"."Noi pensiamo alla Juventus, gli altri pensano alle loro squadre. Lui sa cosa posso pensare io sul mercato, io so cosa può pensare lui"."Sono certo di sì, è il miglior allenatore possibile per la Juventus"."Vogliamo confermare tutta la rosa, la nostra intenzione è quella"."Ipotesi molto fantasiosa. A gennaio la fantasia aiuta poco, e a luglio anche. Noi siamo aperti alle occasioni e guardiamo al mercato, ma al momento è un'ipotesi fantasiosa".