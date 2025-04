Juventus, parla l'agente di Rugani: "Può fare ancora comodo. Tudor? Se resta..."

Paolo D'Angelo

14 minuti fa



Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato un'intervista a Calciomercato.it e ha parlato del futuro del difensore di proprietà della Juventus, oggi in prestito all'Ajax. Queste le sue dichiarazioni:



LE PAROLE - "Daniele ha confermato anche in Olanda la propria capacità nel mantenere un rendimento alto. La Juventus lo conosce bene e sa quello che lui può garantire anche dal punto di vista dell’esperienza. Noi aspetteremo le decisioni che verranno prese, il club si confronterà con l’allenatore per pianificare la prossima stagione. Di certo Daniele può far comodo e ha ancora 30 anni, quindi un orizzonte di almeno un altro lustro a un certo livello. Tudor? Se dovesse rimanere personalmente ne sarei contento".