Juventus-Parma 3-3

Marcatori: p.t. 37' Ronaldo (J); s.t. 17' Rugani (J), 19' Barillà (P), 22' Ronaldo (J), 29' Gervinho (P), 47' Gervinho (P)

Assist: p.t. 37' Matuidi (J); s.t. 17' Ronaldo (J), 19' Kucka (P), 22' Mandzukic (J), 29' Kucka (P), 47' Inglese (P)

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira (33' s.t. Bentancur), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (1' s.t. Bernardeschi, 41' s.t. Emre Can), Mandzukic, Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Dybala, Alex Sandro, Kean. All. Allegri

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka (41' s.t. Sprocati), Scozzarella (31' s.t. Stulac), Barillà; Biabiany (11' s.t. Siligardi), Inglese, Gervinho. A disp. Frattali, Bagheria, Dimarco, Ceravolo, Machin, Gobbi, Gazzola, Dezi, Davordzie. All. D’Aversa

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammoniti: p.t. 26' Barillà (P), 28' Scozzarella (P); s.t. 45' Emre Can (J).