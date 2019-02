Dopo i due anticipi del pomeriggio, prosegue questa sera la. A scendere in campo, all'Allianz Stadium di Torino, saranno. I bianconeri arrivano a questo scontro da primissimi in classifica, ma vogliono riscattare il pesante 3-0 subito mercoledì contro l'Atalanra, che ha eliminato la squadra di Massimiliano Allegri dalla Coppa Italia. Reduce da una sconfitta anche il Parma, che domenica scorsa ha subito la rimonta da 2-0 a 2-3 contro la Spal. Gara speciale per Bruno Alves, capitano dei gialloblù, cercato proprio dai bianconeri negli ultimi giorni di mercato.Dalla stagione 2009/10 il Parma ha ottenuto quattro successi contro la Juventus in Serie A: nel periodo solo Napoli (sei) e Milan (cinque) ne contano di più. Da quando si è trasferita allo Stadium, la Juventus ha vinto tutte le quattro sfide disputate a Torino contro il Parma in Serie A, con un punteggio complessivo di 15-2. Il Parma ha trovato il successo nell'ultima trasferta giocata in Serie A contro la Juventus come squadra neopromossa: 3-2 nel maggio 2010. Con 19 successi e due pareggi sono 59 i punti ottenuti dalla Juventus in questo campionato, un record assoluto a questo punto della stagione considerando tre punti a vittoria.: Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo.: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.sarà trasmessa alle 20.30 in