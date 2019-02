Juventus-Parma è il terzo anticipo della 22esima giornata di Seria A: fischio d'inizio ore 20.30, di seguito gli episodi da moviola.



JUVENTUS-PARMA - Piero Giacomelli di Trieste (assistenti Paganesi-Gori, IV Piscopo, VAR Chiffi, AVAR Di Iorio)



SECONDO TEMPO



14' - La Juve invoca un rigore: Bernardeschi chiede fallo di mano del difensore su un cross, ma il pallone colpisce nettamente il petto del giocatore crociato.



PRIMO TEMPO



44' - Rigore per la Juventus: Caceres e Gagliolo si trattengono a vicenda, Giacomelli premia il difensore bianconero. Il VAR interviene e cambia la decisione dell'arbitro: rimessa dal fondo per il Parma, valutazione corretta.



28' - Punizione dal limite per fallo di mano di Scozzarella, ammonito: decisione dubbia.



26' - Duro intervento di Barillà su Khedira, Giacomelli ammonisce il centrocampista del Parma.



21' - Il Parma chiede un rigore: contrasto aereo su corner, Gagliolo chiede il fallo di mano di Mandzukic ma l'arbitro concede corner per deviazione di testa. Silent check del VAR che conferma la decisione corretta di Giacomelli, non tocca il pallone con il braccio.