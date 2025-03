Getty Images

Juventus, parte l’era Tudor: per i bookie sarà Champions League

11 minuti fa

Era nell’aria da qualche giorno, nella giornata di domenica è arrivata l’ufficialità: Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus al posto dell’esonerato Thiago Motta. Il tecnico croato, in bianconero già da calciatore e da vice di Pirlo, ha come obiettivo primario la qualificazione in Champions League, ora distante un punto, ma per i bookmaker ampiamente alla portata: infatti si gioca a 1,72. il piazzamento nella top-4 della Juve, in vantaggio su Lazio e Bologna offerte entrambe a 4,25.



Per Tudor esordio casalingo contro il Genoa di un altro ex Juventus, il tecnico Patrick Vieira, autore di un’ottima stagione in rossoblù. Nonostante le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina sarà riscatto bianconero in quota: si gioca a 1,54 il segno “1” contro il 7 del colpo ligure. Nel mezzo, a 4, l’ottavo pari casalingo allo Stadium per Yildiz e compagni