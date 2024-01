Juventus, per Bergvall non c'è più tempo da perdere: il Barcellona offre 10 milioni

Il Barcellona ha rotto gli indugi ed è uscito allo scoperto. Pareggiando l'offerta dell'Eintracht Francoforte che di fatto rappresentava la basa d'asta per Lucas Bergvall da parte del Djurgarden: 10 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, più una ricca percentuale sulla futura rivendita. Quanto basta per consentire al club blaugrana per balzare in pole position e provare a giocare d'anticipo per bruciare la concorrenza di Bayern Monaco, Psg e mezza Premier League. Oltre che della Juve, il club italiano più interessato a Bergvall, come e più dell'Inter. Ora però il tempo della fase di studio è terminato, la Juve deve accelerare e fare la propria mossa.



CHI E' – Classe 2006, Bergvall è stato acquistato appena un anno fa dal Djurgarden per quasi un milione di euro dal vivaio del Brommapojkarma, ora scivolato nelle categorie inferiori in Svezia. E nelle scorse settimane ha pure ottenuto la convocazione per la Nazionale maggiore nell'amichevole di gennaio contro l'Estonia all'interno di una selezione sperimentale e senza i big che giocano nei principali campionati europei. Mentre il ruolino di marcia nel Djurgarden parla già di 29 presenze e 3 gol per il centrocampista centrale che ha stregato tutti gli addetti ai lavori delle grandi d'Europa.