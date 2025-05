Juventus, per Kalulu prima convocazione con la Francia

2024 Getty Images

. Per Kalulu è una prima volta, perché mai prima di oggi aveva avuto l'occasione di difendere anche i colori della nazionale maggiore della Francia, il Paese dove è nato il 5 giugno 2000 (a Lione, per essere precisi), per quanto le sue radici siano nella Repubblica Democratica del Congo (Kalulu invece ha già giocato con la Francia Under 18, U19, U20, U21 e Olimpica). Una grande chance per il difensore, che suona anche come una sorta di "premio" per la stagione più che positiva vissuta alla Juventus, nonostante un finale amaro con la squalifica di due giornate dovuta al gesto - ritenuto violento - compiuto nei confronti del Taty Castellanos durante il match contro la Lazio.

, che vedrà la Francia affrontare il 5 giugno la Spagna in semifinale e l'8 la Germania o il Portogallo in finale. Insieme al classe 2000 anche Randal Kolo Muani, attualmente in prestito alla Juventus dal PSG, oltre a diversi altri giocatori del massimo campionato italiano come Marcus Thuram (fratello del bianconero Khephren) e Theo Hernandez, che in questi giorni è stato accostato in chiave mercato proprio al club bianconero. Presente tra i convocati anche l'ex Juventus Adrien Rabiot, reduce da una stagione da protagonista al Marsiglia.