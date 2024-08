Juventus, per Koopmeiners il gioco a orologeria ora è dell'Atalanta. I numeri spiegano: per Motta è fondamentale

FONDAMENTALE PER THIAGO

Il risultato è che, presumibilmente, Thiago Motta dovrà aspettare almeno fino a metà della prossima settimana, se non oltre, per vedere arrivare alla Continassa un giocatore che, di fatto, ha un accordo con la Juventus già da mesi. E il cui acquisto appare esiziale per un centrocampo che è stato sì rinforzato rispetto alla passata stagione, ma con giocatori che non fanno certamente del gol la loro forza, come ha candidamente ammesso nei giorni scorsi Khephren Thuram. Per il figlio di Lilian, i gol in carriera sono 10 in 188 partite (media di un gol ogni 18,8 partite), per Douglas Luiz 27 in 289 match (media di un gol ogni 10,7 partite). Il peso dei 75 gol in 306 partite di Koopmeiners (media di un gol ogni 4 partite) serve come il pane alla Juventus.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui