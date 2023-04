Jose Gaya, difensore del Valencia, ha deciso di cambiare aria. Lo spagnolo, nonostante la stagione da 3 assist e 1 gol in 21 partite di Liga, ha chiesto al club iberico di essere ceduto solo ad una squadra al di fuori della Spagna. A riportare la notizia è Fichajes, ma dove potrebbe andare?



IL FUTURO - In passato, sia Barcellona che Real Madrid hanno mostrato interesse nei confronti del terzino sinistro, il quale è sempre stato fedele alla squadra che lo ha fatto diventare grande. La Serie A rappresenta una possibilità importante per il giocatore, per dimostrare il suo potenziale. Difatti, come riportano diversi media spagnoli, la Juventus è in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Gaya è un profilo interessante per i bianconeri, visto che potrebbe apportare maggiore qualità alla rosa di Massimiliano Allegri.



SITUAZIONE CONTRATTUALE - Naturalmente bisognerà convincere il Valencia. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e il club spagnolo potrebbe opporsi alla sua partenza. Però, come detto in precedenza, il terzino avrebbe voglia di iniziare una nuova esperienza lontano dalla Spagna e la sua volontà potrebbe prevalere su quella della società.