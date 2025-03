Juventus, per ora paga Motta: ma la scelta Mancini è un segnale anche per la poltrona di Giuntoli?

Redazione Calciomercato

E questo è un dato di fatto, una verità, un qualcosa tanto tangibile quanto innegabile. C'è confusione e la si misura dalle scelte, dal detto e non detto, dal trapelato, da quanto accaduto in questi primi mesi di 2025. Mesi iniziati con un mercato invernale d'emergenza, volto a rattoppare in qualche modo una stagione 'nata male'.

Perché se è vero che da un lato, come puntualmente sottolineato proprio su queste pagine, il lavoro di Giuntoli dal punto di vista economico è stato inappuntabile , altrettanto vero è che, soprattutto nella figura dell'allenatore,Sì perché riavvolgendo il nastro, cercando di fare un po' d'ordine, com'è necessario fare in questi casi,- causando gli evidenti malumori del suo predecessore, culminati nel noto sfogo di Roma dopo il successo in Coppa Italia -nel suo susseguirsi degli eventi. Perchéal primo anno in una big, tra errori personali e un'intera prima parte di stagione caratterizzata da una miriade di infortuni,. Anzi, se da un lato la stampa iniziava a mormorare voci sul futuro - voci poi evidentemente fondate considerata l'attuale situazione odierna di casa Juve - dall'altonel pre-partita di Cagliari (prima partita post eliminazione in Champions League) e dopo la sconfitta di Firenze.insomma, che nascondevano in fondo quanto appare evidente oggi:sul progetto tecnico da lui fortemente voluto. E che hanno lasciato così la Juve nel limbo in cui balla da settimane: da un lato la squadra che pare avere mollato il tecnico; dall'alto la dirigenza chedel telefono le possibili soluzioni d'emergenza.

Si perché nel mentre la lotta al quarto posto si è terribilmente complicata. E dal punto di vista economico, quell'ingresso in Champions League, fa tutta la differenza del mondo.i. Che senso avrebbe infatti per il ds toscano portarsi in casa un allenatore costoso, dal palmares importante e noto al grande pubblico per il suo carattere frizzantino, oltre che per le richieste importanti sul fronte del calciomercato?, per provare a salvare il salvabile e al tempo stesso lanciare un segnale in un ottica di futuro allo stesso Giuntoli? Perché mentre il ds vive un momento anche per lui evidentemente complicato,Per comprendere tutto ciò, chiaramente, bisognerà lasciar parlare il futuro, far scorrere le settimane. Intanto però, il primo aprile - non a caso dopo la chiusura della trimestrale - sarà probabilmente addio a Motta.