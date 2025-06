, che è il dirigente più vincente del calcio italiano negli ultimi 15 anni,. Per la serenità dell'ambiente, della squadra e dello spogliatoio,quando ci si trova ai blocchi di partenza di una nuova annata.Ora, traslando questo concetto alla. Al netto della situazione dirigenziale, che ha visto nei giorni scorsi l'ennesimo scossone degli ultimi anni, con l'avvento di Damien Comolli nel ruolo di direttore generale e il contemporaneo siluramento di Cristiano Giuntoli,

, in virtù del rinnovo automatico che il croato si è guadagnato centrando la qualificazione alla Champions League (con la possibilità da parte della società bianconera di recedere pagando una penale di 1 milione di euro). A corollario, dopo aver incassato i no di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini,, che piace alla squadra e che è piaciuto a Comolli durante il primo contatto fra i due,, un po' per mancanza di alternative e un po' per convinzione.

Detto questo,. Al tecnico non si chiede di vincere il Mondiale, ma sicuramente di fare più strada possibile e, soprattutto, di dimostrare di avere la squadra sotto controllo e il polso della situazione., e da oggi, che era stato nel mirino di Giuntoli nel 2023, che piace a Giorgio Chiellini e che, smaltito lo schock per la fine dell'avventura con la Nazionale,

In ogni caso,, data di avvio del prossimo campionato,