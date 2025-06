Juventus, per Wesley servono almeno 30 milioni: l'avviso del ds del Flamengo e la 'benedizione' di Danilo

Ilè l'occasione giusta per vedere all'opera tanti talenti in giro per il mondo. E' il caso diper rinforzare la fascia. I bianconeri sono rimasti piacevolmente impressionati dal 21enne brasiliano, ma l'operazione non è facile.direttore sportivo del Flamengo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato in modo chiaro della valutazione di Wesley: "Ufficialmente non c’è nulla, mentre ufficiosamente.... Wesley è pronto per l’Europa. Vedremo dopo il Mondiale, ma non siamo obbligati a cederlo".

Sulle qualità di Wesley si è espresso ancheIl terzino è pronto per l'Italia, anche se gli andrebbe dato il giusto tempo di adattamento: "Ha molta qualità e un potenziale enorme.Lui e Alex Sandro possono essere sponsor importanti e potrebbero dargli i consigli giusti per conoscere al meglio l'ambiente bianconero.

La Juventus lo considera il rinforzo ideale per la fascia destra di Igor Tudor.Questo aspetto, tutt'altro che marginale, potrebbe essere una delle carte da giocarsi per i bianconeri. Il colpo sarebbe in linea con la filosofia juventina, sia a livello anagrafico che fisico. Danilo ha dato la sua "benedizione". Serve, però, un importante sforzo economico.