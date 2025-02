Juventus, perché Alberto Costa non ha ancora esordito?

Dopo aver atteso circa un mese il momento del suo esordio con la maglia della, l'esterno difensivo portoghese pregusta la sua occasione questa sera, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, all'Allianz Stadium. Le non perfette condizioni fisiche di Andrea Cambiaso , recuperato dal lieve sovraccarico muscolare di Cagliari ma comunque non al 100%, e la defezione di Nicolò Savona – che va ad aggiungersi a quelle di Bremer, Cabal e Renato Veiga nel cuore della difesa –Nella quale i bianconeri hanno approfittato delle defaillance di diverse pretendenti per issarsi al quarto posto ed immaginare addirittura di ridurre le distanze dalle prime posizioni della classifica.E' bene precisare come, al momento,, unici centrali superstiti (a meno che Motta non riproponga Locatelli in quella posizione). Ma per Alberto Costa non è da escludere che, almeno a partita in corso e se le condizioni lo consentiranno, ci sarà un primo assaggio di Juventus, a circa tre settimane dal suo acquisto dal Vitoria Guimaraes.nella sua nuova esperienza in Italia. Prima di allora, nel corso della stagione aveva disputato 21 partite (con un gol e 3 assist) con la maglia del club portoghese.Una situazione che ha inevitabilmente suscitato qualche interrogativo nel mondo Juventus, considerando cheed è stato sottoscritto un contratto fino a giugno 2029. Secondo quanto riporta Il Bianconero,Un naturale periodo di apprendistato che potrebbe giungere presto alla conclusione: contro l'Empoli, anche a match in corso, può scoccare l'ora di Alberto Costa.