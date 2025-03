Juventus, perché Mancini ora è in pole position. Come giocherebbe, da chi riparte e i due punti di riferimento

E adesso, tutti gli astri sembrano allineati. Quella telefonata che Roberto Mancini aspettava con un certo grado d'apprensione, ecco, non tarderà più ad arrivare. Gli accordi ci sono e c'erano già prima della Fiorentina: si aspettava soltanto l'okay finale da parte della proprietà, che pure aveva atteso di smarcarsi da impegni (ben più) rilevanti, e che ora è pronta a procedere e dunque a seguire le indicazioni dell'area sportiva.Partiamo da chi oggi c'è, su quella panchina. Thiago Motta avanza verso Juventus-Genoa con il passo del condannato: non sembrano esserci alternative al suo addio, neanche in caso di vittoria super convincente. T, lungo tutta la stagione e ancor di più nelle ultime due partite, in cui ha avuto le più chiare occasioni di riscatto e di riscrivere il suo destino. No, pure prima della Fiorentina la tensione era affilatissima, e ha tagliato infatti la Juve in mille pezzi.

A raccogliere i cocci, e chissà quanti dopo la partita di sabato, sarà più probabilmente Roberto Mancini. Il tecnico di Jesi ha un accordo con la Juventus, e non vede l'ora di raggiungere Torino. E' consapevole dell'importanza della rosa e ritiene che normalizzando alcune scelte la squadra possa effettivamente trovare una sua quadra.se non riuscirà nell'obiettivo, la dirigenza bianconera potrà infatti guardare oltre. Ed era questa, la preoccupazione principale di tutti: il peso della scelta, oltre a non dover appesantire i conti, non poteva pregiudicare nemmeno il futuro.

Messo a posto tutto questo, la strada di Mancini diventerebbe e probabilmente diventerà soltanto una: disegnare una Juventus a presa rapida, in grado di accumulare certezze in pochissimo tempo. Primo passo: parlare con i giocatori che hanno guidato il gruppo finora ed esaminare le problematiche di spogliatoio. Su questo, l'ex CT avrà due punti di riferimento enormi. Cioè, consacrato proprio in quell'indimenticabile Europeo e voluto fortemente da Mancini; cioè, il suo capitano a Wembley, oggi non più parte del parco giocatori, però dirigente con visione totale di quanto accaduto alla Continassa.

Il secondo punto sarà mettere in campo questa squadra con un raziocinio diverso rispetto a quello avuto da Motta, che ha cambiato tanto negli uomini e mai nella sua idea di gioco. Mancini potrebbe ripartire dal 4-3-3 come base per sviluppare successivamente la sua idea di gioco. Punti fermi? Diversi. Daa una difesa molto classica, con l'enigma del terzino a destra: potrebbe essere pureper averne uno più difensivo, concentrali edall'altro lato.potrebbe essere il suo "Jorginho", un regista da tempo e ritmo, mentretornerebbe a fare la mezzala, magari anche d'inserimento, dall'altra parte uno tra. Davanti?a sinistra, più probabilmentea destra. E davanti un attaccante:, a lui la scelta.