Juventus, perché Milik e non Yildiz? Risponde Allegri, che stoccate in conferenza

Perché Milik e non Yildiz? È questa la domanda che molti dei tifosi e degli addetti ai lavori che hanno visto e seguito la gara pareggiata dalla Juventus contro l'Empoli all'Allianz Stadium e che, suo malgrado, ha visto protagonista in negativo il centravanti polacco espulso col var a cavallo del 16esimo minuto lasciando in 10 i suoi. Il fantasista turco era stato infatti uno dei protagonisti delle ultime uscite che avevano permesso al club bianconero di sorpassare in classifica l'Inter (con due partite in meno e oggi a -2), ma Allegri ha scelto di escluderlo dall'11 titolare.



ATTEGGIAMENTO - E allora perché? A spiegarlo è stato proprio l'allenatore livornese parlando fra sala conferenza e mixed zone quando a domanda diretta sull'esclusione dell'ex-Bayern ha risposto “Molto semplice: quando un giocatore fa 5 partite bene, va sui giornali… Ti cala un attimo l’attenzione, tendi a rilassarti. Così l’ho visto dopo Lecce e infatti poi oggi quando è entrato ha fatto bene, Milik stava bene e in una partita del genere ho scelto lui. E ora rifarei la stessa scelta. Se oggi ha fatto bene? Sì, ha fatto bene a stare in panchina…”.