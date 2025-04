Juventus, perché vincere a Parma è cruciale: che prova per Tudor, in un match di quelli che Motta perdeva sempre

I successi ottenuti nella 33esima giornata di campionato dall'sul campo del Milan, dalin casa contro l'Inter e dallacontro il Verona all'Olimpico, non lasciano spazio ad alternative: tutte le concorrenti della Juventus per un posto in Champions League hanno vinto (e due devono ancora giocare, lacon il Genoa e lacon il Cagliari),, che al momento, per quanto riguarda le squadre coinvolte nella lotta Champions, recita:

L'ultimo turno delle coppe europee ha certificato ufficialmente che l'Italia nella prossima stagione non avrà la possibilità di iscrivere una quinta squadra alla Champions (diritto che si sono guadagnate Inghilterra e Spagna), motivo per cui, ivi comprese la scelta sul nome del prossimo allenatore e le scelte di mercato., in partite da dentro o fuori per sopravvivere o in partite per fare un salto di qualità.. E ricordiamo la sconfitta in casa del, quando la Juventus di Motta, allora ancora imbattuta in campionato, ebbe la chance di avvicinarsi zona Scudetto, le sconfitte con eliminazione contro il(Champions League) e contro l'(Coppa Italia), e infine i tracolli contro, i due match che hanno allontanato definitivamente i bianconeri da ogni residua velleità tricolore e che sono costati la panchina al tecnico italo-brasiliano.

finora la partita più difficile, a livello di tensione ambientale, è stata sicuramente quella dell'esordio, vinta con il Genoa.Per Tudor le possibilità di conferma alla Juventus passano anche (ma non solo) dal raggiungimento dell'obiettivo Champions: anche per il tecnico croato il match del Tardini è cruciale.