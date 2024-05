Juventus, perché Vlahovic è uscito col Bologna? Infortunio muscolare

42 minuti fa



Continua il momento no in campionato per Dusan Vlahovic che è rimasto ancora a secco di gol anche in Bologna-Juventus e che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al miunto 64' del secondo tempo e con la sua squadra sotto per 3-0. Al suo posto Montero ha mandato in campo Milik che insieme all'altro neo-entrato Yildiz e a Chiesa ha dato il via alla rimonta fino al 3-3 finale.



Ma perché Dusan Vlahovic è stato costretto al cambio? Il centravanti serbo stava mostrato segni di problemi già durante la partita e dopo un consulto a distanza con lo staff medico si è convinto a chiedere la sostituzione per evitare il rischio di un infortunio serio. Dovrà essere valutato più attentamente, ma al momento per lui si tratta di affaticamento al polpaccio sinistro ed è a rischio per l'ultima gara stagionale che sarà in casa contro il Monza.