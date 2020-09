Se c'era ancora qualche dubbio riguardo al ritorno al Genoa di Mattia Perin è stato spazzato via in mattinata. Oggi è infatti il primo giorno della quarta parentesi in rossoblù per il portiere di proprietà della Juventus.



Poco prima di mezzogiorno il 28enne di Latina è stato avvistato al centro sportivo di Pegli dove si è recato per firmare il contratto che lo legherà al Grifone fino al termine della stagione. Come era già accaduto lo scorso gennaio, il portiere torna in Riviera con la formula del prestito.



L'ufficialità del suo passaggio dalla Juve al Genoa è attesa entro la fine della giornata odierna.