Juventus, Perin: "Non siamo all'altezza, chiediamo scusa. Dobbiamo farci un esame di coscienza"

Mattia, portiere della, ha parlato a Mediaset dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia da parte dell'Empoli:"Abbiamo fatto un primo tempo per il quale proviamo vergogna. E' duro da sopportare ma è quello che è successo. Non so se per troppa tensione o per un atteggiamento sottotono, non capisco. C'era una semifinale da prendersi, poi un trofeo da difendere. Dobbiamo farci un grande esame di coscienza, la responsabilità è condivisa e c'è grande delusione e tristezza. Non riesco nemmeno a trovare le parole. Non sta bastando quello che stiamo dando. Da Eindhoven ad oggi e nonostante le ultime vittorie in campionato. Loro hanno fatto un ottimo primo tempo, ma quando ti metti questa maglia qui non è permesso cominciare a giocare dal secondo. Chiediamo scusa ai tifosi".

- "Il problema del primo tempo non è tecnico, ma di carattere e di atteggiamento. Non penso che abbiamo sottovalutato la partita, sarebbe ancora più grave. Qua non contano le presenze ma i trofei che alzi, e in questo momento non siamo all'altezza. Se questo è il nostro 100%, non basta e serve di più".