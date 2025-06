Juventus, Perin può partire: Comolli pensa al baby talento Restes del "suo" Tolosa

Getty Images

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

è al bivio: o meglio, attualmente è ai box e non fa parte della rosa dellaal Mondiale per Club a causa di un infortunio alla mano destra, ma presto il mercato lo metterà davanti ad una scelta. L'ultima stagione è stata difficile, con soltanto 9 presenze (5 in campionato, tre in Champions League e una in Coppa Italia, l'ultima in ordine di tempo, contro l'Empoli nella serataccia dello Stadium ai quarti di finale).- Adesso, a 32 anni, il portiere di Latina cerca una nuova chance, mettendo. Il suo contratto è in, e anche questo sarebbe motivo di una riflessione, ma la priorità è avere una opportunità da titolare. Secondo il Corriere dello Sport si è fatto avanti il, appena tornato in Serie A, ma al momento senza successo; una opportunità potrebbe nascere alin caso di addio di Skorupski. E potrebbe scaldarsi anche la pista del nuovodi Max Allegri come vice Maignan.

Sempre secondo il quotidiano, la Juventus si starebbe già muovendo per vagliare le alternative. Eliadel Cagliari costa 15 milioni, ma i sardi avrebbero deciso di tenerlo; piste alternative porterebbero a Wladimirodel Lecce e Ivandella Lazio. Attenzione a Guillaume, classe 2005, portiere del Tolosa che il neo direttore generale della Juve, Damien Comolli, conosce decisamente bene: 10 clean sheet su 36 presenze in Ligue1 la scorsa stagione, ha il contratto in scadenza nel 2028 ed è il titolare dell’Under 21 francese agli Europei in corso in Slovacchia.