Juventus, Perin si è operato: salta il Mondiale per club. Quando torna

, portiere dellasi è sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano. Questo il comunicato del club bianconero sulle sue condizioni e sui tempi di recupero."Lunedì pomeriggio Mattia Perin è stato sottoposto a intervento chirurgico di artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra, resasi necessaria in seguito a una artrosi post-traumatica in sublussazione inveterata. L’intervento è stato eseguito dal dottor Battiston e dal dottor Ferrero, alla presenza del medico sociale dr. Freschi, ed è perfettamente riuscito. Il giocatore potrà tornare in campo all’incirca tra otto settimane".

Perin, quindi, torna fra circa due mesi, per l'inizio della prossima stagione. Il che significa che sarà costretto a saltare il Mondiale per Club, che la Juve disputerà negli Stati Uniti