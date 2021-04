Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di Firenze:



"Abbiamo fatto un brutto primo tempo, l’avevamo preparata diversamente. Non l’abbiamo affrontata come volevamo, nel secondo tempo abbiamo cambiato ed è andata meglio. Cambi? Abbiamo provato a giocare a tre, con due giocatori tra le linee, ma non ha dato i suoi frutti. Nel secondo tempo siamo tornati al modulo che conosciamo meglio, e siamo riusciti a dare superiorità".