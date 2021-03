La sconfitta contro il Benevento potrebbe costare cara ad Andrea Pirlo. Con lo scudetto nelle mani dell’Inter e l’eliminazione dalla Champions League, il futuro del tecnico della Juventus è a serio rischio per gli esperti. L’esonero entro fine stagione è offerto a 3,50. Una quota che è crollata rispetto alla scorsa settimana, quando ancora si assestava a 7,50 in seguito al ko con il Porto. La volontà di Agnelli è proseguire con Pirlo, ma molto dipenderà dalle prossime partite. Se dovessero arrivare altri risultati negativi, la posizione dell’ex centrocampista potrebbe complicarsi. Ma anche a due mesi dalla fine del campionato, Pirlo non può dormire sonni tranquilli.