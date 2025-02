Juventus, più di 130 milioni dalla Next Gen: Fagioli ultimo di una lista di gioielli

Nel corso degli ultimi anni, la Juventus, pioniera sotto il profilo dello sviluppo giovanile e delle seconde squadre (Under 23) da far valorizzare in Serie C, ha dato a vita a un movimento di sostegno finanziario che le ha permesso di avere risorse da investire nelle successive sessioni di mercato tramite la cessione di alcuni gioielli appartenenti alla formazione Next Gen., durante l’ultima giornata del mercato invernale,Complice una volontà di giocarsi le proprie chances da titolare in una piazza che gli garantiva tale spot,dopo aver rifiutato la destinazione francese di Marsiglia (che si è consolata con l’arrivo di Bennacer). La formula scelta è stata quella del prestito a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto condizionato che è stato fissato a 13,5 milioni più 2,5 di bonus.

, come dicevamo,. Andando a spulciare le varie trattative portate a segno dalla dirigenza piemontese, troviamo la cessione di Matiasper 30 milioni (le cifre saranno espresse comprensive di bonus, ndr) alla Roma, Deanal Bournemouth per 18 milioni, Samuel(17 milioni) ed Enzo(11 milioni) all’Aston Villa, Konial Genoa (10 milioni),al Cruzeiro (7.2 milioni), Raduper 9.7 milioni al Genoa, Hansal Venezia per 5 milioni, Tommasoalla Cremonese (2 milioni) e Felixper 1 milione di euro al Gil Vicente.

I conti sono presto fatti: ci avviciniamo molto a una cifra pari a 130 milioni di euro (andando a valutare che i bonus saranno attivati).Tra tutti questi affari, forse Huijsen (dati i problemi difensivi riscontrati a causa degli infortuni) può lasciare l’amaro in bocca, ma, in ogni caso,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui