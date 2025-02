Juventus più forte anche di Perisic, la sua bestia (bianco)nera

AFP via Getty Images

. L’exha messo ancora una volta i bastoni tra le ruote alla, segnando la rete che ha complicato le cose a, portando al pareggio poi sparigliato dalla rete dinell’tra gli italiani e gli olandesi del. Una prestazione quella del croato che è cresciuta col passare dei minuti: dopo un primo piano “solo” buono, è nel secondo tempo che l’esterno sale in cattedra con le sue solite sgasate, le percussioni sulla fascia e ancheLo stop, il rientro sull’altro piede (per uno che calcia di destro come di sinistro) e

Torna al gol in Champions il 36enne e lo fa contro quella che è effettivamentePrima dell’ultima sfida di oggi allo Stadium, Perisic aveva incrociato la sua strada con quella dei bianconeri bentra Serie A (undici match), Coppa Italia (quattro) e Supercoppa Italiana.. Il croato ha segnato di più solo contro Chievo (sette gol), Fiorentina ed Udinese. E ci proverà ancora tra una settimana quando a Eindhoven la squadra ditenterà diSarà la terza sfida tra Juve e Psv in una sola stagione: nella prima, il 17 settembre, Perisic era ancoradopo l’addio all'Hajduk Spalato. Fu annunciato come nuovo giocatore del Psv solo all’indomani della sconfitta dei suoi. Di lì in avanti è diventato un pilastro di questa squadra, segnando

Storie tese, sempre, quelle tra Perisic e la Juventus. Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia nel marzo delvenne di fatti alle mani con. Anni dopo altro episodio e stessi protagonisti: contatto in area interista molto dubbio,Eppure almeno in due occasioni. Nelcommentò le voci con un laconicosu Instagram. Nelinvece, dopo aver deciso di non rinnovare con l’Inter,Alla fine non si trovò l’accordo con l’allora 33enne, i bianconeri preseroe Perisic si accasò al Tottenham. Tra otto giorni un nuovo capitolo della lunga storia più di odio che d'amore tra i due.