Marko Pjaca piace alla Fiorentina, che lo vorrebbe in un'operazione slegata da quella - possibile - per Federico Chiesa. Ma non solo, perché come riportato da La Repubblica la Juventus vede nel croato una pedina di scambio. Alla Lazio, per Milinkovic-Savic, ai viola, per lo stesso Chiesa, e al Valencia, per Cancelo.