Secondo quanto riporta Tuttosport, la giornata di domani sarà importante per la Juventus non solo in ottica Champions League. E' prevista, infatti, la presenza di Jorge Mendes a Torino che, secondo il quotidiano torinese, sarà l'occasione per parlare con i bianconeri dei due gioielli del Benfica, Ruben Dias e Joao Felix. Per il difensore i bianconeri sarebbero pronti a farne un pilastro per i prossimi anni ed è alternativo a de Ligt, per il fantasista è necessario prima poter fare un sacrificio importante ed il nome indiziato sarebbe quello di Paulo Dybala.