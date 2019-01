La Juventus ha già prenotato il centrocampista gallese, in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal, che chiede troppi soldi per liberarlo subito. Così il suo arrivo può slittare alla prossima stagione, quando i bianconeri cercheranno di riportare a Torino il francese Pogba del Manchester United.- In tal caso ci dovrebbe però essere almeno una cessione eccellente in mezzo al campo sul mercato in uscita. Sempre secondo Tuttosport, gli indiziati sono due: il tedescoe il bosniaco, da tempo nel mirino di Chelsea e Barcellona.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com