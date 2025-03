AFP via Getty Images

Juventus, prima tegola per Tudor: problema per Gatti, le condizioni

Gabriele Stragapede

36 minuti fa



Gioia e dolori nella prima partita di Igor Tudor come allenatore della Juventus. A seguito del vantaggio bianconero sul Genoa, firmato da una magia del numero 10 turco Kenan Yildiz, il tecnico croato è stato costretto a effettuare il primo cambio della sua gestione: infatti, Federico Gatti è uscito dolorante dal rettangolo verde di gioco dell’Allianz Stadium a causa di un infortunio rimediato qualche minuto prima.



Il tutto è avvenuto al quarto d'ora di Juventus-Genoa: Gatti ha rimediato una forte botta sotto il polpaccio destro, dopo un contrasto con Pinamonti. Rimasto a terra dolorante, ha provato a resistere e a rimanere in campo, ma appena dopo l'1-0 di Yildiz è stato effettuato il cambio con l’ingresso in campo dell’ex difensore del Milan Pierre Kalulu. Nella giornata di domani, con ogni probabilità, saranno effettuati gli esami che potranno stabilire con maggior precisione l'entità dello stop.