Elia Petrelli parla a Sportitalia dopo la vittoria per 4-3 della Juventus sul Milan nel campionato Primavera. L'attaccante bianconero ha messo dentro una rete e fornito l'assist per il momentaneo 3-1 siglato da Manolo Portanova: ​"Ci siamo un po' addormentati ma alla fine siamo riusciti a portare a casa la partita. Ho fatto una buona partita, a volte vengono altre no. E’ merito del lavoro di tutti si è formato un bel gruppo e stiamo lavorando bene. Speriamo bene per il futuro, tre vittorie in tre partite sono un buon inizio."