Juventus, primo allenamento senza Allegri: Giuntoli, Scanavino e Ferrero incontrano la squadra

I giovani ragazzi della Juventus hanno impattato 0-0 nell'ultima giornata terminando la stagione al 12° posto, a quota 41 come il Lecce. L'allenatore uruguaiano ha assistito al match dalla tribuna, causa squalifica (è stato espulso nella gara precedente per proteste contro l'arbitro).: è lui il prescelto per traghettare la prima squadra della Juventus nelle ultime due partite contro Bologna e Monza. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Nel frattempo,I due hanno diretto la seduta di allenamento all'antivigilia della trasferta di Bologna, fissata per lunedì sera allo stadio Dall'Ara.Domani previsto allenamento mattutino.