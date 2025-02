Juventus, primo obiettivo fallito: filtra delusione, la verità sulla posizione di Thiago Motta

La Juventus esce dall’insidiosa trasferta in terra olandese con una cocente sconfitta che sancisce l’eliminazione, già durante il turno dei playoff, della formazione bianconera dalla Champions League. Passa il PSV Eindhoven, va agli ottavi la seconda squadra di Eredivisie su due nei confronti con club appartenenti alla nostra Serie A (dopo che il Milan non è riuscito ad avere la meglio del Feyenoord).e della sua posizione sulla panchina della Vecchia Signora.

Chiariamo subito un aspetto:, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,nei confronti della sfida di mercoledì sera. La campagna acquisti invernali, che ha portato in dote a Motta giocatori utili (date le numerose assenze per infortunio) e funzionali (per lo stile di gioco dell’ex tecnico del Bologna) al suo progetto era un chiaro segnale di come e quanto la dirigenza fosse convinta di poter effettuare un buon percorso in Europa. E, invece, così non è stato. Dallo staff ai giocatori – si leggano le dichiarazioni post partita rilasciate da Locatelli – sino ai piani alti,

Non c’è altra spiegazione logica, non c’è altra definizione possibile da attribuire. É un fallimento chiaro, limpido, sia sportivo (visto che il doppio risultato dopo il successo dell’andata dava grandi possibilità di accesso agli ottavi di Champions) sia economico, con una perdita di almeno 11 milioni di euro di introiti garantiti che avrebbero rinforzato le casse della società piemontese.L’abbiamo sottolineato in precedenza: non si assisterà a un cambiamento di rotta immediato. Tuttavia,(che vedrà la Juve impegnata anche nel nuovissimo Mondiale per Club negli Stati Uniti). Motta non ha senz’altro più alibi, nessuna scusa da giocarsi da qui a giugno.(magari giungendo anche all’atto finale), utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League,. La situazione di Motta è peggiorata, ma nulla che possa essere riparato dal tagliare i due traguardi di cui sopra. Occhi sul futuro della Juventus, occhi sul progetto di Thiago Motta.

