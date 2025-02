Juventus, priorità Kolo Muani: Giuntoli lavora col PSG a una condizione

L'impatto avuto danel mondo Juventus è qualcosa di devastante, quasi inaspettato anche se sicuramente auspicato al momento del suo acquisto nel mercato di riparazione invernale portato a termine non senza momenti difficile daIl centravanti francese con 5 gol e 1 assist in 4 partite giocate in Serie A ha rilanciato la corsa della squadra allenata dache ora occupa (in coabitazione con la Lazio) quel quarto posto individuato come obiettivo minimo di inizio stagione. L'exè oggi un punto fermo per il presente, ma è già sul futuro che la Juventus sta lavorando per provare a trattenerlo fin dal prossimo giugno e in vista di un Mondiale per Club da giocare da protagonista.

Kolo Muani è infatti diventato ufficialmente un nuovo calciatore bianconero lo scorso 23 gennaio (anche se a Torino è arrivato in realtà qualche giorno prima), una volta risolto il "problema prestiti" del club francese."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris SaintGermain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

3,6 milioni di euro sono già stati versati, altri 2 entreranno nelle casse del PSG se la Juventus centrerà i suoi obiettivi. Un totale di 5,6 milioni che sono la base di partenza con cui Giuntoli sta già lavorando con il club francese per provare a trattenere definitivamente Kolo Muani a Torino.(il PSG avendolo acquistato per oltre 95 milioni dall'Eintracht lo avrà a bilancio per quasi 60 milioni nel corso della prossima estate),

Giuntoli sta provando a ripetere l'idea di un prestito oneroso, magari a cifre più alte rispetto a quelle pattuite a gennaio. Inoltre Giuntoli proverà a lavorare su una fine stagione per una cifra che possa essere non superiore aiPosticipando al termine della prossima stagione l'acquisto, infatti, anche per il PSG l'operazione risulterebbe vantaggiosa in quanto il costo a bilancio si abbasserebbe a 38 milioni consentendo di segnare anche una piccola plusvalenza a bilancio.