Laè tornata in campo oggi alla Continassa per iniziare a preparare la super, ultimo grande obiettivo rimasto ai bianconeri dopo l'aritmetica certezza di un piazzamento Champions per la prossima stagione, e che mercoledì 15 a partire dalle 21 all'Olimpico di Roma vedrà i bianconeri affrontare l'Atalanta.con un infortunio importante e due recuperi altrettanto fondamentali.- Non ha preso parte all'allenamento odierno Kenan Yildiz. L'attaccante turco nel corso della partita pareggiata 1-1 fra le critiche contro la Salernitana ha infatti subito un forte trauma alla spalla destra in seguito a ad una caduta durante un contrasto. Il giocatore sarà valutato nella giornata di domani e si capirà se potrà essere convocato.

Si sono invece allenati con la squadra sia Alex Sandro che Danilo che hanno smaltito i rispettivi acciacchi e sono tornati a disposizione dell'allenatore e dello staff rientrando fra i giocatori convocabili.Scarico piscina e palestra per chi ha giocato ieri, gli altri allenamento in campo normale. Domani allenamento mattutino, dalle 9:45 alle 10 aperto ai media. Partenza per Roma alle 14, visita al Quirinale alle 17. Alle 19:15 conferenza stampa allenatore e calciatore allo stadio Olimpico. Mercoledì mattina non verrà effettuata rifinitura.