La Juve non vuole fermarsi a Paul Pogba e Angel Di Maria. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti ad offrire 50 milioni di euro alla Roma per Nicolò Zaniolo. Secondo il quotidiano, i giallorossi davanti a questa proposta si siederebbero per negoziare, accettando nel caso anche un prestito con obbligo di riscatto o un pagamento pluriennale.