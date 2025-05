Juventus, pronta una super offerta per Osimhen: le cifre

A poche settimane dalla fine del campionato la Juventus ha già iniziato a pianificare il mercato. Il primo tassello per la stagione 2025/26 è la conferma di Kelly, è scattato l'obbligo di riscatto dal Newcastle dopo aver raggiunto un numero minimo di presenze. Il nodo più importante però è sempre quello legato all'attaccante:- Prima di andare in prestito al Galatasaray l'attaccante nigeriano ha firmato il rinnovo col Napoli,La Juve, se lo vuole, dovrà sedersi a trattare. Possibile nuovo faccia a faccia tra Giuntoli e De Laurentiis quindi, dopo che i due non si erano lasciati bene quando il dirigente decise di andare a Torino. Messe da parte le incomprensioni, secondo il Corriere dello Sport

- Dall'Arabia Saudita però sono sempre alla finestra, interessati al futuro dell'attaccante. Lì sì che possono attivare la clausola rescissoria mettendo sul piatto 75 milioni; a quel punto, poi, De Laurentiis perderebbe ogni potere decisionale e sarebbero esclusivamente il giocatore e il suo entourage a decidere dove andare.; l'ex club di Neymar è il più interessato a Osimhen, che lì ritroverebbe l'amico Koulibaly col quale ha condiviso l'esperienza a Napoli.

- L'altro nome cerchiato in rosso sulla lista di Giuntoli, in alternativa a Osimhen, è quello di. Da un nigeriano, all'altro. La valutazione che fanno i nerazzurri del loro attaccante si aggira intorno ai 50 milioni di euro, il Corriere dello Sport racconta di un primo sondaggio già effettuato da parte della Juventus per capire margini e costi di un'eventuale trattativa. Un primo passo per tastare il terreno, aspettando nuovi sviluppi sul fronte Vlahovic.